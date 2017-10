Netflix, “House of Cards” spin-off dizisi için çalışmalara başladı

Son dönemde Hollywood’da ve müzik dünyasında peşi sıra gelen skandal taciz haberlerine Kevin Spacey’nin de eklenmesinin ardından Netflix dizisi House of Cards‘ın altıncı sezonun ardından sona ereceği açıklandı. Şimdiyse gündemde House of Cards spin-off dizileri var.

2013’te yayınlanmaya başlayan ve Netflix’in en popüler yapımları arasında bulunan House of Cards‘ın an itibariyle yeni sezon çekimleri devam ediyor. Anthony Rapp’in 30 yıl kadar önce bir film setinde Kevin Spacey ile yaşadıklarını basına anlatmasının ardından yaşanan kaosta, ünlü oyuncunun başrolünde olduğu House of Cards‘ın geleceğiyle ilgili hızlı bir karar alındı. Pazartesi günü, dizinin yeni sezonuyla birlikte sona ereceğini açıklayan Netflix yetkilileri, şimdi de Doug Stamper karakterini merkezine alan bir spin-off için kolları sıvadı.

Dizide Michael Kelly tarafından canlandırılan Doug Stamper’ı konu edecek yeni dizinin senaryosunun da Eric Roth tarafından yazılacağı konuşuluyor. Roth, House of Cards‘ın ilk dört sezonunda yapımcılar arasında bulunuyordu. House of Cards karakterleri arasında olası bir spin-off yapım için belki de akla gelecek ilk karakter Doug Stamper olabilir. Kelly’nin etkileyici performansı ve karakterin kendine has iniş-çıkışları, Stamper’ı House of Cards izleyicisinin favorilerinden biri haline getirmişti.

Gelen haberler Raymond Tusk ve Tom Hammerschmidt karakterleri için de ayrı spin-off dizilerin kurgulandığı yönünde. Söz konusu yapımların herhangi birinde Frank Underwood yer almayacak.