Palmiyeler, Da Poet, Bubituzak, Eskiz ve nicesinin konuk olduğu özel “Meze” bölümü yayında

Red Bull Music Academy Radio’nun ilk ve tek Türkçe programı Meze‘nin yeni ve özel bölümünde, son dönemde yeni kayıtlarıyla karşımıza çıkan 10 müzisyen ve grup konuk oldu.

Palmiyeler, Da Poet, Bubituzak, Eskiz, Yank, Loradeniz, Gözyaşı Çetesi, The Away Days, Hedonutopia ve Can Kazaz’ın konuk olduğu özel Meze bölümü an itibariyle RBMA Radio üzerinden dinlenebiliyor. Programa yeni albümlerinden birer şarkıyla konuk olan ekipler, kendi parçalarını kendileri anons ediyor. Meze‘nin özel bölümünü dinlemek için buraya tıklamanız yeterli.

Bant Mag. kurucuları J. Hakan Dedeoğlu ve Aylin Güngör’ün hazırladığı Meze‘nin tüm bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz.