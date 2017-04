Peter Jackson ve Hugo Weaving, “Mortal Engines”te bir araya geliyor

Peter Jackson’ın senarist ve yapımcısı olduğu, İngiliz yazar Phillip Reeve’in Mortal Engines romanının sinema uyarlamasının oyuncu kadrosu şekilleniyor. Yönetmenliğini Christian Rivers’ın üstleneceği bilim kurgu filminin oyuncu kadrosuna Hugo Weaving de katıldı.

The Matrix üçlemesi, V for Vendetta ve Cloud Atlas gibi filmlerdeki performanslarıyla da hatırlanan Weaving, Peter Jackson’ın rekorları alt üst eden serisi The Lord Of The Rings ve The Hobbit‘te Elrond karakterini canlandırmıştı.

Kıyamet sonrası Londra’da geçen ve Nikola Quercus isimli bir göçebenin liderliğindeki grubun hayatta kalma mücadelesini konu eden Mortal Engines, dört kitaptan oluşan serinin ilk kitabı. Henüz Universal ve Peter Jackson’ın serinin tamamını sinemaya uyarlama planları olup olmadığı bilinmese de, seriye ismini veren ilk kitabın film uyarlaması 14 Aralık 2018 tarihinde vizyona girecek.

Filmin yönetmeni Christian Rivers, daha önce Jackson’ın birçok yapımında görüntü yönetmeni olarak görev almıştı. Mortal Engines, Rivers’ın ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olacak. Filmde rol alan diğer isimler arasında Stephen Lang, Hera Hilmar, Leila George ve Robert Sheehan gibi oyuncular bulunuyor.

Mortal Engines‘te canlandıracağı rol henüz bilinmeyen Hugo Weaving, şu sıralar çekimleri devam eden dram filmi Black 47‘da Jim Broadbent, Sarah Greene ve Freddie Fox’la birlikte rol alıyor.