Rosamund Pike, biyografik filmde Amerikalı savaş muhabiri Marie Colvin’i canlandıracak

Gone Girl, Pride & Prejudice ve The World’s End gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Rosamund Pike, Thunder Road Pictures’ın Amerikalı savaş muhabiri Marie Colvin’in hayatını konu eden filminde başrolde yer alacak.

2012 yılında Suriye’de hükümet güçlerinin düzenlediği bir saldırıda 56 yaşında hayatını kaybeden Colvin, kariyeri boyunca Tunus, Sri Lanka, Libya, Mısır ve Çeçenistan gibi birçok farklı bölgeden görev yaptı. 2001 yılında Sri Lanka’da görevdeyken sol gözünü kaybeden Colvin, İngiltere merkezli Press Awards (Basın Ödülleri) kapsamında iki kez En İyi Yabancı Muhabir seçilmişti.

Henüz ismi bilinmeyen filmde Colvin’i Gone Girl‘deki performansıyla Oscar adaylığı kazanan Rosamund Pike canlandıracak. Marie Brenner imzalı bir makaleden sinemaya uyarlanacak filmin yönetmenliğini de Cartel Land, The Third Man ve Our Time gibi belgeselleriyle tanınan Matthew Heineman üstleniyor. Söz konusu film, Heineman’ın filmografisindeki ilk kurgu film olacak.