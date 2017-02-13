Sadi Güran’ın “Hey Jüpiter” sergisi, 25 Şubat’ta Bant Mag. Havuz’da açılıyor

Bant Mag. iftiharla sunar: Sadi Güran’ın ikinci solo sergisi Hey Jüpiter, 25 Şubat Cumartesi günü 18:00’de Bant Mag. Havuz’da açılıyor.

Bant Mag. illüstrasyon editörü ve bugüne kadar yer aldığı birçok farklı projeyle karşımızda olan şahsına münhasır kişilik Sadi Güran’ın ikinci solo sergisi Hey Jüpiter için geri sayımı başlatıyoruz. Sadi’nin atölye olarak da kullandığı evinde, kendine yarattığı dünyanın yörüngesine takılan arkadaşlarını fotoğrafladığı karelerden ilham alarak ürettiği çalışmaları, Hey Jüpiter sergisinde bir araya gelecek. 25 Şubat Cumartesi günü Bant Mag. Havuz’da gerçekleşecek açılışı ve partiyi kaçırmayın.

Hey Jüpiter, 25 Şubat – 25 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir. Serginin Facebook sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz. Hey Jüpiter açılış partisinin detayları için de takipte kalın.