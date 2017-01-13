Sarah Paulson ve Evan Peters, yedinci “American Horror Story” sezonunda

Her sezon farklı bir tema ve yeni karakterlerle izleyicilerinin karşısına çıkan American Horror Story‘nin yedinci sezon hazırlıkları hızlandı. Dizinin daimi oyuncularından Sarah Paulson ve Evan Peters’la yeni sezon için anlaşmaya varıldı.

Altıncı sezonu öncesinde ilginç bir tanıtım politikası izleyen ve birçok farklı teaser yayınlayan American Horror Story ekibi, söz konusu sezonun gerçek konseptini dizi başlayana kadar açıklamaktan kaçınmıştı. Bu kez aynı metodu kullanmayacaklarını açıklayan dizinin yaratıcısı Ryan Murphy, AHS takipçilerinin favori oyuncuları arasında bulunan Sarah Paulson ve Evan Peters’ın yedinci sezonda da rol alacaklarını açıklarken; henüz canlandıracakları karakterler hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Denis O’Hare ile birlikte dizinin tüm sezonlarında rol alan oyuncular arasında yer alan Paulson ve Peters’a katılacak isimlerin yakında açıklanması muhtemel. People v. O.J. Simpson: American Crime Story‘deki etkileyici performansıyla Altın Küre kazanan Sarah Paulson, bu yıl vizyona girecek J.D. Salinger biyografisi Rebel In The Rye‘da ve 2018’de yayınlanacak ve Ocean’s 11 serisinin tamamı kadın kahramanlardan oluşan yeni uyarlaması Ocean’s 8‘te de rol alacak. Evan Peters’ı yakında izleyeceğimiz sinema filmiyse 2008 yılında Somali’de kaçırılan İtalyan bandıralı Amerikan gemisinde yaşananları konu eden Dabka filmi olacak. Söz konusu filmde Peters’la birlikte izleyeceğimiz oyuncular arasında Al Pacino ve Melanie Griffith bulunuyor.