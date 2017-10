Sarah Paulson ve Jacki Weaver, Netflix yapımı “Bird Box”ta rol alacak

Daha önce John Malkovich ve Sandra Bullock’un rol alacağı açıklanan yeni Netflix filmi Bird Box‘ın oyuncu kadrosuna American Horror Story yıldızı Sarah Paulson’la birlikte Silver Linings Playbook ve Animal Kingdom filmleriyle tanınan Jacki Weaver da katıldı.

2014 yılında yayımlanan aynı isimli Josh Malerman imzalı bilim kurgu romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini de Danimarkalı sinemacı Susanne Bier üstleniyor. Bir uzaylı istilasından iki çocuğuyla birlikte kaçmaya çalışan bir kadını konu edecek Bird Box‘ın uyarlama senaryosu da Eric Heisserer imzası taşıyacak.

Sarah Paulson’ı önümüzdeki aylarda hem American Crime Story sezonu Katrina’da hem de Ocean’s 11 serisinin kadın başrol oyuncularıyla çekilen yeni uyarlaması Ocean’s 8, Liz Garbus imzalı bir başka roman uyarlaması Lost Girls ve Steven Spielberg’ün Tom Hanks, Alison Brie ve Meryl Streep gibi yıldız isimleri bir araya getirdiği The Post filminde izleyeceğiz.

Avustralyalı oyuncu Jacki Weaver’ın takviminde de Herman Jimenez’in yazıp yöneteceği dram filmi Elsewhere, önümüzdeki mayıs ayında vizyona girecek Ben Falcone komedisi Life of the Party ve James Franco’nun Steve Erickson romanından uyarladığı ve başrolünde yer aldığı Zeroville filmleri bulunuyor.