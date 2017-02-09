“Şimdinin Kırılganlığı” sergisi, 1 Nisan’a kadar 42 Maslak Art!Space

“Şimdi” kavramını, farklı teknikler ve yaklaşımlarla ele alan çalışmalardan oluşan karma sergi Şimdinin Kırılganlığı, bugün 42 Maslak Art!Space de açılıyor. Daire Gallery iş birliğiyle hayata geçen Şimdinin Kırılganlığı sergisinde 10 sanatçının çalışmaları görücüye çıkıyor.

1 Nisan’a dek ziyaret edebileceğiniz serginin bugün gerçekleşecek açılışına Galata Perform ekibi de performansıyla eşlik edecek. Zeynep Akgün, Özgür Demirci, Ahmet Duru, Sibel Horada, Hayal İncedoğan, Nesren Jake, Sümer Sayın, Berkay Tuncay, Ayla Turan ve Sayat Uşaklıgil’in, “şimdi”yi sorgulayan ve farklı boyutlarla işleyen eserlerinin yer alacağı serginin açılışıyla ilgili detaylar için buraya tıklamanız yeterli.

Şayat Uşaklıgil // “Telefon, tuval üzerine akrilik,120×120 cm”, 2015

Özgür Demirci // “Soldan Sağa – Yukarıdan Aşağıya, Video, 2”, 2016