Sinema dünyasında şok: The Weinstein Company kurucusu Harvey Weinstein, kendi şirketinden kovuldu

Özellikle 90’larda izlediğimiz birçok kült filmin yapımcı şirketi olarak da bilinen The Weinstein Company’nin kurucularından olan Harvey Weinstein’ın çeşitli suçlamalar ile birlikte kendi şirketinden kovulduğu açıklandı.

2005 yılında kurulan The Weinstein Company, bugüne kadar sayısız kez Oscar’lara aday olmuş ve yapımcılığını üstlendiği kült filmlerle yapım dünyasının en önemli şirketleri arasında yer alıyordu. 90’lı yıllarda hem kendi şirketinde çalışan birçok kadını, hem de çeşitli kadın oyuncuları taciz ettiği iddialarının ardından, şirketin geleceğiyle ilgili kaygılar da vurgulanarak yapılan bir açıklamayla, kardeşleri ve ortakları tarafından işine son verilen The Weinstein Company kurucusu Harvey Weinstein, sinema dünyasına damgasını vurdu. The Lord of the Rings, Chicago, The King’s Speech ile kazandığı Oscar’ların yanı sıra birçok filmle de sayısız ödüle aday gösterilen The Weinstein Company’nin geleceği ile ilgili haberleri merakla takip ediyoruz.