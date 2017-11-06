“Star Wars” karakteri Rey için ilk başta farklı bir isim düşünülmüş

Disney ve Lucasfilm’in güçlerini birleştirmesiyle yeni bir film üçlemesi ve spin-off’larla hayatımıza geri dönen Star Wars‘un yeni filmlerdeki ana karakterlerinden Rey’le ilgili enteresan bir detay paylaşıldı.

The Force Awakens filminin yönetmeni olan J.J. Abrams, Daisy Ridley’nin canlandırdığı karakter için ilk başta başka bir isim düşünüyormuş. Oyuncu seçmelerinde ve denemelerde Ridley’nin canlandırdığı karakter için ‘Keera’ ismi kullanılmış. Abrams, film ekibinin Dubai’de çekimlere başladığı sırada Ridley’e karakterin isminin değiştiğini söylemiş. CinemaBlend’e röportaj veren Ridley, bu değişikliğin harika olduğunu düşündüğünü de dile getirmiş.

Serinin önümüzdeki ay vizyona girecek sekizinci filmi The Last Jedi‘da Luke Skywalker’la birlikte karşımıza çıkacak olan Rey karakteri, şüphesiz ki Star Wars‘un geri dönüşünün en ön plana çıkan karakterlerinden biri. 15 Aralık’ta vizyona girecek yeni Star Wars filminin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.