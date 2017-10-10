“Star Wars: The Last Jedi” için geri sayım yeni fragmanla sürüyor

Yönetmenliğini Rian Johnson’ın üstlendiği yeni Star Wars filmi The Last Jedi, 15 Aralık’ta gösterimde olacak. Lucasfilm, merakla beklenen filmden bir fragman daha paylaştı.

Serinin son filmi The Force Awakens‘la birlikte Star Wars evrenine dahil olan Oscar Isaac, Daisy Ridley, John Boyega, Domhnall Gleeson ve Adam Driver gibi oyuncular, sekizinci filmle birlikte bir kez daha karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybeden ve Star Wars denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Carrie Fisher da yoldaki filmde bir kez daha Leia olarak beyazperdede olacak. Senaryosu da Rian Johnson imzası taşıyan filmde, birçok yeni karakterle de tanışacağız. Bu filmle birlikte Star Wars evreninde ilk kez rol alacak oyuncular arasında Laura Dern ve Benicio Del Toro bulunuyor.

Daisy Ridley’nin canlandırdığı Rey karakterini Luke Skywalker’dan Jedi eğitimi alırken gördüğümüz yeni Star Wars: The Last Jedi fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.