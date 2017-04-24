Starz’ın Neil Gaiman uyarlaması “American Gods”ı yaratıcıları ve başrol oyuncularından dinleyin

30 Nisan’da Starz ekranlarında başlayacak olan Neil Gaiman’ın kült romanı American Gods‘ın dizi uyarlaması için heyecan dolu bekleyiş ve geri sayım sürüyor. Dizinin ilk sezonunun yayınlanmasına günler kala Coming Soon ekibi, American Gods‘ın hem yaratıcı ekibi hem de başrol oyuncularıyla konuştu.

Romanının sinema ve dizi uyarlamalarını bugüne dek reddeden Neil Gaiman, daha önce Heroes dizisinde de birlikte çalışan Bryan Fuller ve Michael Green’in uyarlamasının yapımcı ekibinde de yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Ian McShane, Ricky Whittle, Crispin Glover, Emily Browning, Gillian Anderson ve Dane Cook gibi isimlerin yer aldığı diziden şimdiye dek yayınlanan fragmanlar, yılın en çok konuşulacak televizyon yapımlarından birinin bizi beklediğine işaret ediyor.

Coming Soon’un Neil Gaiman, Bryan Fuller, Michael Green, Ian McShane ve Ricky Whittle’la diziye dair yaptığı röportajları aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.