“STRANGER THINGS” karakterleri ve olmazsa olmazları

Merakla beklenen ikinci Stranger Things sezonu dün itibariyle Netflix’teki yerini aldı. Dizinin ilk sezonuyla hayatımıza giren ve kısa sürede herkesin favorisi olan karakterlerden dördünü, artık gördüğümüz anda onları çağrıştıran kıyafetler, objeler ve referansları eşliğinde Selin Çınar imzalı illüstrasyonlarla yeniden selamlıyoruz.

İllüstrasyon: Selin Çınar

Stranger Things denince akla gelen ilk görüntülerden biri şüphesiz ki Eleven’ın tanınmaması için giydiği kıyafetlerle, kucak dolusu Eggo waffle’larıyla bir marketten kaçarak uzaklaştığı sahnedir. Hawkins Laboratuvarı’ndaki deneylerde kullanılan aksesuarlar ve dizinin başlarında Mike’ın odasında kendine yarattığı güvenli alan da Eleven’la özdeşleşenler arasında.

İlk sezonun büyük kısmını Upside Down’da geçiren Will, en çok Demogorgon’dan bisikletiyle kaçmaya çalıştığı anlar ve annesiyle evdeki ışıklar vasıtasıyla iletişim kurduğu sahneyle hatırlanıyor. Abisi Jonathan’la The Clash şarkısı “Should I Stay or Should I Go”yu defalarca dinleyişi ve Dustin’le uğruna iddiaya girdği X-Men #134 çizgi romanı da unutulmamalı tabii.

Stranger Things evreninin cosplay kültürüne en büyük katkısı olarak tanımlayabileceğimiz Dustin, kendiyle özdeşleşen şapkası, yanından ayırmadığı sırt çantası ve pusulasıyla olduğu kadar Star Wars karakteri Lando Calrissian hakkındaki şakaları ve tutkulu bir şekilde bağlı olduğu Dungeons & Dragons oyunuyla da biliniyor.

İlk başlarda umursamaz, alkolik ve dağınık bir polis şefi olarak karşımıza çıkan Jim Hopper, Will’in kurtarılmasındaki kilit figürlerden biri olmuştu. Will’i bulmak için yaptığı çalışmalarda dönem dönem karşımıza çıkan, küçük yaşta hayatını kaybetmiş olan kızıyla ilgili daha fazla bilgi de dizinin ikinci sezonunda izleyicilerle buluşuyor.