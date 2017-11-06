“Stranger Things” merch denizinden bir seçki

Dustin’in şapkasından Max’in kaykayına, Eggo Waffles banyo sabununa, fantastik Stranger Things merch’leri.

Yazı: Busen Dostgül

Netflix’in en önemli yapımlarından olan Stranger Things, geçtiğimiz hafta merakla beklenen ikinci sezon bölümleriyle geri döndü. İlk sezonuyla izleyen herkesi kendine hayran bırakan dizi, özellikle ana karakterleri ve hepsinin kendine has detaylarıyla da çok konuşulmuştu. Birçok önemli sahneye eşlik eden dekorlardan, başrol karakterlerinin kostümlerine sayısız detaydan yola çıkarak hazırlanan birçok özel ürünle sık sık karşımıza çıkan Stranger Things’in bazı fantastik merch’lerine göz atıyoruz.

Stranger Things VHS kaset şeklinde lamba

Dizinin çekildiği dönemin en popüler ürünlerinden biri olan VHS kasetler, Stranger Things ile birlikte yeniden karşımıza çıkmaya başladı. Diziden ilham alarak hazırlanan VHS kaset şeklinde lamba ise oldukça iyi gözüküyor! Lambaya buradan ulaşabilirsiniz.

Burnu kanayan Eleven biçimindeki mumluk

Özel güçleriyle nam salan Eleven karakteri, doğa üstü güçlerini kullanmasının ardından burnunun kanadığı sahnelerle özdeşleşmişti. Bu sahnelerden yola çıkarak hazırlanan, Eleven’ın büstü şeklindeki mumluğa kırmızı bir mum koyulduğunda tıpkı dizideki gibi burnunun kanadığını (veya kırmızı mumun eridiğini) görmek mümkün. Bu fantastik tasarımla ilgili detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Dustin’in şapkası

Ana karakterler arasında izlemesi en keyifli karakterlerden olan Dustin’in dizide hiç kafasından çıkarmadığı şapkası, şu sıralar en popüler aksesuarlardan biri. Özellikle cosplay buluşmalarında en sık gördüğümüz Stranger Things karakterlerinden biri olan Dustin’in şapkası, günlük hayatta da sıklıkla karşınıza çıkabilir.



Funko Pop – Stranger Things özel serisi

Dizinin en gizemli karakterlerinden biri olan Eleven’ın hastanedeki günlerinde giydiği kostümle tasarlanan Funko Pop figürü, dizinin sıkı takipçilerinin mutlaka koleksiyonlarında yer vermek isteyeceği cinsten. Funko Pop’un diziye özel olarak hazırladığı seride Jonathan, Nancy, Barb, Hopper, Dustin, Lucas ve birçok önemli karakter için tasarlanmış figürler bulunuyor. Görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Stranger Things Vol.1 – Film müzikleri özel plak seti (Collector’s Edition)

Amerikalı topluluk S U R V I V E üyeleri Kyle Dixon ve Michael Stein tarafından hazırlanan müzikleriyle de çok konuşulan Stranger Things, ilk sezonun sona ermesinin ardından yayınlanan plak formatındaki müzikleriyle de dikkat çekmişti. Lakeshore ve Invada Records tarafından özel tasarlanmış renkli plak, dizideki karakterlerin kartları, posterler ve dahasının yer aldığı set, koleksiyon yapanlara özel olarak yayınlanmıştı. Plak setiyle ilgili detaylı bilgi almak veya satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

Eggo Waffles banyo sabunu

Eleven’ın Eggo Waffles’a olan düşkünlüğü, ikinci sezonda da fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Şimdiye dek söz konusu karakter ve Eggo Waffles’tan yola çıkan birçok farklı ürünle karşılaştık. Kimi zaman sınırların zorlandığını da gördük, öyle ki, Eggo Waffles’ın tadından ilham alınarak hazırlanan banyo sabunları da diziye özel yaratılmış ürünler olarak karşımıza çıktı. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Max’in kaykayı

İkinci sezonun yeni karakterlerinden biri olan Max, hem umursamaz tavırları hem de kaykayıyla başta Dustin ve Lucas olmak üzere (!) birçok kişinin favorisi haline geldi. Dizinin ikinci sezonunun yayınlanmasından daha bir hafta geçmemişti ki yeni karakter Max’in kaykayının replikaları satışa çıktı! Detaylar için sizi buraya alalım.