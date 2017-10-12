Sundance’in favorilerinden “Thoroughbreds”ten fragman

Anya Taylor-Joy, Olivia Cooke ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Anton Yelchin’in başrollerinde yer aldığı Thoroughbreds, özellikle bu yılın Sundance Film Festival’ında topladığı övgülerle gündeme gelmişti. Filmden yeni bir poster ve fragman yayınlandı.

Cory Finley’nin yazıp yönettiği Thoroughbreds, Connecticut’ta yaşayan ve birbirinden uzak büyüyen iki kız arkadaşın hayatlarındaki problemlerden kurtulmak adına her şeyi göze aldığı planlarını konu ediyor. Türkiye’deki vizyon tarihi henüz bilinmeyen filmin yeni posteri ve fragmanı aşağıda görülebilir.