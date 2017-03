The Away Days’ten yeni klip: “Places To Go”

Dreamed at Dawn isimli ilk uzunçalarını geçtiğimiz günlerde dijital formatta yayınlayan The Away Days, albümün ilk klibini de “Places To Go” parçası için çekti.

Albümün ardından kapsamlı bir Avrupa turnesi için hazırlanan The Away Days, Pasaj Müzik etiketiyle yayınlanan ilk uzunçalarının lansman konserini de 3 Mart akşamı Salon İKSV sahnesinde verecek. Konserle ilgili detaylar için buraya tıklamanız yeterli.

Elif Kalkan’ın yönetmenliğini üstlendiği “Places To Go” klibi aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.