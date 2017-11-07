“The Crown” dizisinin ikinci sezonundan fragman

Netflix’in dikkat çeken yapımlarından biri olan The Crown, önümüzdeki ay ikinci sezonuyla geri dönüyor. İzleyicilerini 1960’ların Britanyasına davet eden ikinci The Crown sezonundan yeni bir fragman görücüye çıktı.

Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna katılan isimler arasında Dexter‘daki performansıyla tanınan Michael C. Hall ve Quarry dizisiyle tanınan Jodi Balfour bulunuyor. İkili John F. Kennedy ve Jackie Kennedy’yi canlandıracak. 8 Aralık’ta Netflix’teki yerini alacak ve 10 bölümden oluşacak yeni The Crown sezonunun fragmanı, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.