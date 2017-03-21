TSU! ve Duo: Gölgesiz, Sound Ports Festivali kapsamında 25 Mart’ta Bant Mag. Havuz’da

Sound Ports Festivali’nin Bant Mag.’in katkılarıyla gerçekleşecek ikinci gününde Ambient Havuzu etkinliği kapsamında J. Hakan Dedeoğlu’nun solo projesi TSU! ve ilk konserlerini verecek Duo: Gölgesiz, Bant Mag. Havuz sahnesinde olacak.

“İçsel yolculuk” temasıyla hazırlanan programıyla müzikseverler ile buluşacak olan Sound Ports Festivali’nin ikinci günü Bant Mag.’in katkılarıyla 25 Mart Cumartesi günkü performanslarla sürecek. Ambient Havuzu isimli gecenin Bant Mag. Havuz sahnesindeki konuklarından ilki Ömer Sarıgedik (Elektronikler, Bas Gitar, Sampling) ve Barış Demirel (Trompet, Vokal, Pedallar) ikilisinin 2015’te başlattıkları ancak ilk konserlerini Sound Ports Festivali’nde verecekleri projeleri Duo: Gölgesiz olacak. Ambient Havuzu’nun ikinci konuğu ise geçtiğimiz yıl Dadebe albümünü yayınlayan J. Hakan Dedeoğlu’nun solo projesi TSU! olacak. Etkinlikle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.