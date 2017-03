Tupac Shakur’un Rock and Roll Hall Of Fame’e giriş konuşmasını Snoop Dogg yapacak

Efsanevi hip hop müzisyeni Tupac Shakur, ölümünün yirmi bir yıl sonrasında Rock and Roll Hall Of Fame’e giriyor. Shakur’un şerefine törende konuşma yapacak isim de belli oldu: Snoop Dogg.

Brooklyn’deki Barclays Center’da 7 Nisan’da gerçekleşecek törende Snoop Dogg ve Dr. Dre’nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip, Tupac Shakur anısına özel bir performans sergileyecek. Grandmaster Flash and the Furious Five, Run-DMC, The Beastie Boys, Public Enemy ve N.W.A’in ardından Rock and Roll Hall Of Fame’de yerini alacak olan altıncı hip hop müzisyeni olan Tupac Shakur’un söz konusu listeye katılacağı geçtiğimiz aralık ayında açıklanmıştı.

Tupac Shakur’la birlikte Rock and Roll Hall Of Fame’e dahil edilecek diğer grup ve müzisyenler de şöyle: Joan Baez, Yes, Pearl Jam, Electric Light Orchestra ve Journey. Chic’in kurucusu olan ve funk ve disko müziklerinin en önemli figürlerinden biri olan Nile Rodgers’a da gecede özel bir ödül verilecek.

Snoop Dogg, 2012 yılında Coachella’da gerçekleşen ve fazlasıyla tartışılan Tupac Shakur’un hologram konserinde de sahne almıştı.