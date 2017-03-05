Ty Segall, Fred Armisen ve Kim Gordon’lu HBO dizisi “Animals”ın ikinci sezon fragmanı yayınlandı

HBO’da yayınlanan animasyon serisi Animals‘ın ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Bu sezonun konukları arasında Kim Gordon, Ty Segall, Whoopi Goldberg, Ice-T, Fred Armisen, Usher, Killer Mike ve dahası yer alıyor.

Phil Matarese ve Mike Luciano’nun yaratıcıları arasında olduğu animasyon komedi serisi Animals‘da müzik ve sinema dünyasından birçok ismi çeşitli hayvanların kılığında karşımıza çıkmıştı. İlk sezonunda Kurt Vile, ASAP Rocky, ASAP Ferg, Eric Andre ve daha birçok ismin konuk olduğu dizi, yakında başlayacak yeni sezon fragmanını paylaştı. Kim Gordon, Ty Segall, Usher, Kesha, Killer Mike, Big Sean, Solange ve daha birçok müzisyenin konuk olacağı iki Animals‘ın ikinci sezon fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.