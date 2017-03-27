Warner Bros., “Akira” filmi için yönetmen adaylarını ikiye indirdi

Yapım şirketlerinin peşi sıra manga ve çizgi romanları sinemaya uyarlamalarıyla karşımıza çıktığı bugünlerde, Warner Bros. da Katsuhiro Otomo tarafından 1982’de yaratılan bilim kurgu temalı manga serisi Akira‘yı beyaz perdeye taşıyor. Film için ismi geçen yönetmen adaylarının sayısı ikiye indi: David Sandberg ve Daniel Espinosa.

Ghost In The Shell ve Death Note gibi manga okurlarının favorileri arasında yer alan iki klasiğin film uyarlamalarının daha vizyona girmeden gördüğü ilgi, birçok sinemacıyı da harekete geçirdi. Akira için de ilk başta dizi formatında bir uyarlama gündeme gelmiş olsa da Warner Bros., söz konusu serinin canlı aksiyon uyarlaması için kolları sıvadı. Akira‘nın film uyarlaması için Christopher Nolan gibi yönetmenlerin isimleri de gündeme gelmiş olsa da stüdyo şimdilik adaylarını ikiye indirmiş gibi gözüküyor.

Katsuhiro Otomo imzalı 1988 yılında yayınlanan anime filmden yola çıkarak çekilecek Akira filmi için ismi geçen yönetmenlerden biri olan David Sandberg, Kung Fury isimli kısa filmiyle epey ses getirmişti. Sandberg şu sıralar söz konusu kısanın, bir uzun metraj olarak çekilen devam filmiyle meşgul. Child 44 ve Safe House gibi filmleriyle tanınan Daniel Espinosa ise geçtiğimiz hafta sonu vizyona giren Jake Gyllenhaal ve Ryan Reynolds’lı bilim kurgusu Life‘la gündemde.

Akira‘nın sinema uyarlaması için meraklı bekleyiş sürüyor. Önümüzdeki günlerde filmin yönetmeninin kim olacağının açıklanmasıyla, proje için geri sayım da resmi olarak başlayacak.