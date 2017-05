Wilco’dan Elvis Costello yorumu: “(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love, and Understanding”

Bestesi Nick Lowe’a ait olan ve en çok Elvis Costello’nun 1979 yılında yayınlanan Armed Forces albümündeki versiyonuyla bilinen klasik şarkı “(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love, and Understanding”i, alternatif rock grubu Wilco’dan dinleyin!

Spotify Singles Series’e konuk olan ekip, bir cover parça ve bir Wilco parçasını canlı olarak çaldı. Kayıtları Spotify’ın New York’taki stüdyolarında yapılan iki parça arasında Wilco’nun son albümü Schmilco‘da yer alan “If I Ever Was a Child” da bulunuyor.

Söz konusu iki şarkının yer aldığı Wilco performansını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.