Yeni bölümler öncesinde “Stranger Things”in müzikleri karşımızda

27 Ekim’de Netflix ekranlarına ikinci sezonuyla geri dönecek olan Stranger Things‘in merakla beklenen bölümlerine eşlik edecek müziklerin yer aldığı albüm dinlemeye açıldı.

80’lerin kült filmlerinden ilham aldıkları senaryosu ve detaylarıyla herkesin kısa zamanda favorisi olan Stranger Things, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yapımlarından olmuştu. Yeni bölümleri merakla beklenen dizinin, S U R V I V E imzalı müzikleri geçtiğimiz aylarda çeşitli ödüllere de aday olmuştu. Önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni bölümleriyle hayranlarıyla buluşacak olan Stranger Things‘in müzikleri dijital platformlardan yayınlandı. Stranger Things‘in yeni bölümlerini izlemek için Netflix sayfasına buradan, yoldaki bölümlere eşlik edecek müzikleri ise aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.