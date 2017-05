Yoldaki Michael Jackson belgeselinden ilk görüntüler yayınlandı

Bu ayın sonunda Amerika’daki bir televizyon kanalında yayınlanacak olan Michael Jackson belgeseli Searching for Neverland‘den ilk fragman yayınlandı.

2014 yılında yayınlanan Remember The Time: Protecting Michael Jackson In His Final Days isimli kitaptan uyarlanan belgesel Searching for Neverland‘de, Michael Jackson’ın gizemli hayatından birçok detay yer alacak. Özellikle Jackson’ın hayatta olduğu son yıllara odaklanacak olan filmde, korumaların da yaşadığı ve gördüğü anılar ve olaylar üzerinden de çeşitli anlatımlar da yer alıyor. 29 Mayıs’ta Amerikalı televizyon kanalı Lifetime üzerinden yayınlanacak olan belgeselin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.