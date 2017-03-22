“Zootopia”nın senaryosu ve karakterleri için çalıntı iddiası

Disney’in geçtiğimiz yıl vizyona giren animasyonu Zootopia, ilginç bir iddiayla yeniden gündemde. Big Trouble in Little China ve Total Recall gibi filmlerin senarist ekiplerinde yer alan Gary Goldman, Disney’in söz konusu filmin senaryosu ve karakterlerini kendisinin Disney’e 2000 yılında sunduğu aynı isimli projeden çaldığını iddia etti.

Disney’e Oscar ve Altın Küre kazandıran film hakkında bir dava açan Goldman, 2000 yılında eski Disney temsilcilerinden David Hoberman’la toplantı yaptığını ve Zootopia isimli, tüm karakterleri insanlar gibi davranan hayvanlar olan bir film projesi sunduğunu dile getirdi. O dönem kabul edilmeyen projesini, 2009 yılında bir başka Disney yapımcısı Brigham Taylor’a sunan Goldman, stüdyodan yine bu projeyle ilgilenmedikleri yanıtını almış. Aynı stüdyonun geçtiğimiz yıl yayınladığı Zootopia filminin isminden senaryosuna, karakter tasarımlarına birçok detayının kendisinden çalındığını öne süren Goldman, bu tezini aşağıdaki görselle de kanıtlıyor.

Disney’in yaptığı açıklama da iddiaların asılsız olduğu yönünde. Filmin yakaladığı başarının gölgelenmeye çalışıldığını söyleyen temsilciler, mahkemede haklarını savunacaklarını ve iddiaların gerçek olmadığını ortaya çıkaracaklarından emin olduklarını vurguladı.

Seslendirme kadrosunda Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Idris Elba ve J.K. Simmons gibi isimleri bulunduran Zootopia‘nın senaristleri Jared Bush ve Phil Johnston da henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.