Ah! Kosmos ve Mabel Matiz’in düeti “Mavi” için çekilen klip yayınlandı

Ah! Kosmos ve Mabel Matiz’in geçtiğimiz sonbaharda yayınlanan single’ı “Mavi” için çekilen klip görücüye çıktı.

LGBT hareketi ve tüm azınlık mücadelesi için ilham verici çalışmalara imza atan dostlarımız Boysan Yakar, Zeliş Deniz ve Mert Serçe’nin anısına kaydedilen parçanın klibinin yönetmenliğini de Ah! Kosmos ve Mabel Matiz üstleniyor. Önümüzdeki aylarda Berlin’de açılacak olan yeni Arkaoda’da çekilen klipte Alman dansçı Jenny Haack’ın bir performansını izliyoruz.

Kayıtlarında Berke Can Özcan ve Gülşah Erol’un da ikiliye eşlik ettiği “Mavi”nin bugün yayınlanan klibini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.