Dokusal ve sürükleyici ses bütünleri: Oliver Coates

Bant Mag. No:54’te yer alan keşiflerimizden biri de bu yıl ikinci solo albümü Upstepping‘le karşımıza çıkan Oliver Coates.

Yazı: Cem Kayıran – İllüstrasyon: Barış Şehri

Londra’da yaşayan ve Royal Philharmonic Society tarafından verilen prestijli Genç Sanatçı ödülünü kazanan Oliver Coates, kariyeri boyunca birçok farklı disiplinden ilham verici sanatçılarla etkileyici projelere imza attı. İkinci solo albümü olan Upstepping’i bu yıl PRAH etiketiyle servis eden Coates, geçtiğimiz günlerde de yine aynı plak şirketinden çıkan Remain Calm isimli albümde Mica Levi’yle birlikte dokusal ve yenilikçi bir yaklaşımla yazılmış on üç şarkıyı dinleyicilerine sundu.

Çellist, besteci ve prodüktör olan Coates, sıra dışı şarkı yapıları ve atmosferik kurgulardan etkilenen dinleyiciler için heyecan verici işler yapıyor. Birçok farklı türe verilebilecek referanslarla tanımlanabilecek olan son albüm Upstepping, tamamen özgün bir karışım barındırmasıyla hakkında herhangi bir janr ile betimleme yapmayı anlamsız kılıyor. Baştan sona etkileyici detaylarla bezeli Upstepping, yılın en çarpıcı albümlerinden biri şüphesiz. Daha önce Jonny Greenwood, Leo Abrahams ve London Contemporary Orchestra gibi farklı disiplinlerden müzisyen, sanatçı ve orkestralarla birçok üretim yapan Oliver Coates’un önümüzdeki dönemlerde yapacakları şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Bant Mag. No:54’teki “Teftiş: Bu ay ne dinlesem?” dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.