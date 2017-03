Hulu’nun yeni bilim kurgu dizisi “Dimension 404″dan bir fragman daha

Önümüzdeki hafta başlayacak ve her bölümünde farklı bir hikaye anlatacak yeni bilim kurgu dizisi Dimension 404‘dan bir fragman daha görücüye çıktı.

Desmond Dolly ve Will Campos’un yaratıcısı olduğu Dimension 404, son dönemde tekrar yaygınlaşan antoloji serilerinin en yenisi. Her biri bir saatlik altı bölümden oluşacak ilk sezonda, dizinin anlatıcısı olarak Mark Hamill karşımıza çıkacak. Dimension 404‘un oyuncu kadrosunda Will & Grace oyuncularından Megan Mullally, iZombie‘den Robert Buckley ve Community‘nin başrol oyuncularından Joel McHale bulunuyor.

Diziden şimdiye dek yayınlanan fragmanlar, bir tür Black Mirror parodisi gibi gözükse de bilim kurgu ve komediyi bir araya getiren Dimension 404‘u henüz izlemeden bir kanıya varmamakta fayda var. Dizinin ilk bölümü 4 Nisan’da yayınlanıyor.