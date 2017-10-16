İkinci “Stranger Things” sezonundan kısa bir sahne

27 Ekim’de Netflix’te izleyiciyle buluşacak olan ikinci Stranger Things sezonu için heyecanlı bekleyişimiz sürüyor. Londra’da gerçekleşen Comic-Con’da yeni sezon bölümlerinden kısa bir sahne görücüye çıktı.

İlk sezonuyla büyük bir ilgi toplayan ve kısa sürede bir fenomene dönüşen Stranger Things, bol miktarda 80’ler sinema ve müzik referansıyla izleyicilere fantastik bir nostalji yaşatıyor. Dizinin yakında izleyiciyle buluşacak ikinci sezonunda, Stranger Things‘e ilham kaynağı olmuş filmlerden The Goonies‘in başrol oyuncularından Sean Astin ve Aliens filmiyle tanınan Paul Reiser da katılıyor.

Şimdiye dek yayınlanan fragmanlarla birlikte yeni sezon bölümlerinde daha karanlık bir atmosferin bizi beklediğine dair ipuçları, dizinin yeni sezonundan paylaşılan kısa bir sahneyle birlikte pekiştirilmiş oluyor. Dizide Millie Bobby Brown’ın canlandırdığı Eleven’ı ikinci sezonda nelerin beklediğine dair ipuçlarının yer aldığı kısa sahneyi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.