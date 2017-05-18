İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası desteklerinizi bekliyor

Her sene yapılan açık çağrılarla bir araya gelen gönüllülerin katkılarıyla hazırlanan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 19-25 Haziran tarihlerinde 25. kez gerçekleşiyor.

Kolektif dayanışmayla fon alınmadan hazırlanan İstanbul Onur Haftası, ulaşım, konaklama, iletişim ve prodüksiyon gibi bazı masrafları için herkesin desteğini bekliyor. Şimdiye kadar “Dikkat Aile Var!”, “Tabu”, “Bellek”, “Direniş”, “Temas”, “Normal?” ve son olarak da “Örgütleniyoruz!” temalarıyla programını şekillendiren Onur Haftası’nda bu yıl hafta boyunca, geleneksel Hormonlu Domates Ödülleri, Nerdeen Nereye sergisi, LGBTİ+ hareketinin gündemini oluşturan sağlık, görünürlük ve anayasal haklar gibi konularda düzenlenecek forum, panel ve etkinliklere ek olarak, OHAL ve her gün artan baskılara rağmen nasıl politik bir aradalık örülebilir ve bunun için nasıl alternatif yollar bulunabileceği konuşulacak.

2017 İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Indiegogo sayfasına gitmek ve destek vermek için burayı tıklamanız yeterli. Kampanyanın son 3 günü olduğunu da hatırlatalım.