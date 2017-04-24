Jodorowsky ve Mœbius imzalı çizgi roman “INCAL”ın Türkçe baskısından kazanma şansı burada

Şilili sanatçı, şair, yapımcı ve yazar Alejandro Jodorowsky ve 2012 yılında hayatını kaybeden efsanevi çizer Mœbius ortaklığıyla 1981 yılında yayınlanmaya başlayan kült bilim kurgu serisi INCAL‘ın Humanoids etiketiyle yayımlanan ilk cildi Gerekli Şeyler yayınevi tarafından Türkçe baskısıyla satışta. Ödüllü sorumuzun doğru yanıtını en hızlı şekilde bant@bantmag.com’a yollayan üç kişi, kitaptan birer tane kazanacak!

INCAL, evrenin kaderini belirleyecek gizemli bir taş keşfeden dedektif John DiFool’un farklı gezegenler, iktidar savaşları, mutant ve uzaylılarla dolu maceralarını konu ediyor. Jodorowsky’nin yarıda kalan efsanevi film projesi Dune‘dan çeşitli konseptlerin de zaman içinde dahil olduğu INCAL, çizgi roman aleminin en özel yapıtları arasında gösteriliyor.

Türkçe çevirisi Eren Paykal tarafından yapılan INCAL’dan kazanmak için, aşağıdaki sorunun doğru yanıtını en hızlı şekilde bant@bantmag.com’a yollayın!

Sorumuz şöyle:

INCAL’ın gördüğü ilginin ardından, Alejandro Jodorowsky farklı çizerlerle birlikte hikayenin öncesini ve sonrasını anlatan kısa serileri hayata geçirdi. 1988 yılında başlayan Before The INCAL serisindeki çizimlerin sahibi Sırp çizgi roman sanatçısı kimdir?