Michael C. Hall, “The Crown”da John F. Kennedy’yi canlandıracak

Peter Morgan’ın yaratıcısı olduğu Netflix dizisi The Crown, merakla beklenen ikinci sezonu öncesinde oyuncu kadrosuna heyecan verici bir ismi dahil etti. Özellikle Dexter dizisiyle akıllarda yer eden Michael C. Hall, dizinin ikinci sezonunda eski ABD başkanı John F. Kennedy’yi canlandıracak.

Kraliçe İkinci Elizabeth’in gençlik yıllarını konu eden The Crown dizisinin yapımcıları arasında Billy Elliot, The Reader ve Hours gibi filmlerin yönetmeni Stephen Daldry de bulunuyor. Başrolünde Claire Foy’un yer aldığı dizide, Kennedy’nin eşi Jackie’yi de Jodi Balfour oynayacak.

Çeşitli skandalların izleyiciyle buluşacağı ikinci The Crown sezonunun resmi yayın tarihi açıklanmış değil. İlk sezonu geçtiğimiz kasım ayında yayınlanan dizinin, yine sonbahar aylarında geri dönmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Antonio Campos’un yönetmenliğini üstlendiği Christine filminde izlediğimiz Michael C. Hall, başrollerini Liam Neeson ve Diane Lane’le paylaşacağı Peter Landesman filmi Felt‘in de çekimlerini de geçtiğimiz haftalarda tamamladı. Son dönemde Michael C. Hall denince aklımıza gelen ilk şeylerden biri de tabii ki David Bowie’nin Lazarus müzikali oluyor. Ünlü oyuncunun “Lazarus” performansını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilir / izleyebilirsiniz.