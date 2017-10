“Sıra Dışı Vampirler” temalı film gösterimleri, yarın Pera Müzesi’nde başlıyor

Uzun yıllardan beri beyaz perdede izlediğimiz vampir filmleri arasından Cadılar Bayramı için kendi seçkisini hazırlayan Pera Müzesi, yarından itibaren Sıra Dışı Vampirler temalı film gösterimlerine başlıyor. 29 Kasım’a kadar sürecek olan film gösterimlerinde Jim Jarmush, Guillermo del Toro, David Cronenberg ve daha birçok yönetmenin filmi yer alıyor.

31 Ekim – 29 Kasım tarihleri arasında Pera Müzesi’nde gerçekleşecek olan gösterimler, bu hafta tüm dünyada kutlanan Cadılar Bayramı şerefine düzenleniyor. Her kültürün kendine has vampir hikayelerine şahit olma fırsatı yakalayabileceğimiz filmler, hem yakın geçmişe hem de günümüze uzanan seçkisiyle tüm izleyicilere hitap ediyor. “Sıra Dışı Vampirler film gösterimleri kapsamında izleyeceğiniz on film ise şöyle:

Valerie ve Harikalar Haftası / Valerie and Her Week of Wonders (Jaromil Jires, 1970)

Kuduz /Rabid (David Cronenberg, 1977)

Karanlığa Yakın / Near Dark (Kathryn Bigelow, 1987)

Cronos (Guillermo del Toro, 1993)

Gir Kanıma / Let the Right One In (Tomas Alfredson, 2008)

Bir Vampir Hikâyesi /Byzantium (Neil Jordan, 2012)

Sadece Aşıklar Hayatta Kalır / Only Lovers Left Alive (Jim Jarmusch, 2013)

Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız / A Girl Walks Home Alone at Night (Ana Lily Amirpour, 2014)

Aylak Vampirler / What We Do In the Shadows (Taika Waititi, Jemaine Clement, 2014)

Deniz Kızlarının Şarkısı / The Lure (Agnieszka Smoczynska, 2015)

Dönüşüm / The Transfiguration (Michael O’Shea, 2016)

Pera Müzesi’nde gerçekleşecek olan gösterimler, 10 TL olup, rezervasyonsuz katılımla gerçekleşmektedir. Biletler ayrıca, Biletix’ten temin edilebiliyor. Tüm programını aşağıdan bulabileceğiniz gösterimlerle ilgili daha fazla detay için buraya tıklayabilirsiniz.

31 Ekim / Salı

19:00 Gir Kanıma | Let the Right One In (115’)

1 Kasım / Çarşamba

19:00 Bir Vampir Hikâyesi | Byzantium (118’)

3 Kasım / Cuma

19:00 Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız | A Girl Walks Home Alone at Night (101’)

21:00 Valerie ve Harikalar Haftası | Valerie and Her Week of Wonders (118’)

5 Kasım / Pazar

13:00 Bir Vampir Hikâyesi | Byzantium (118’)

15:00 Karanlığa Yakın | Near Dark (94’)

17:00 Cronos (94’)

8 Kasım / Çarşamba

17:00 Gir Kanıma | Let the Right One In (115’)

9 Kasım / Perşembe

19:00 Sadece Aşıklar Hayatta Kalır | Only Lovers Left Alive (101’)

12 Kasım / Pazar

18:00 Aylak Vampirler | What We Do In the Shadows (86’)

14 Kasım / Salı

19:00 Deniz Kızlarının Şarkısı | The Lure (92’)

15 Kasım / Çarşamba

17:00 Karanlığa Yakın | Near Dark (94’)

19:00 Cronos (94’)

17 Kasım / Cuma

20:00 Kuduz | Rabid (91’)

21:30 Dönüşüm | The Transfiguration (97’)

19 Kasım / Pazar

15:00 Sadece Aşıklar Hayatta Kalır | Only Lovers Left Alive (101’)

17:00 Valerie ve Harikalar Haftası | Valerie and Her Week of Wonders (118’)

21 Kasım / Salı

17:00 Deniz Kızlarının Şarkısı | The Lure (92’)

22 Kasım / Çarşamba

19:00 Dönüşüm | The Transfiguration (97’)

23 Kasım / Perşembe

19:00 Kuduz | Rabid (91’)

24 Kasım / Cuma

21:00 Aylak Vampirler | What We Do In the Shadows (86’)