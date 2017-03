“The Big Bang Theory” spin-off dizisi yolda: “Young Sheldon”

Chuck Lorre ve Bill Prady’nin şimdiye dek dokuz Emmy ödülü kazanan komedi dizisi The Big Bang Theory‘den ilginç bir spin-off geliyor. Dizinin en popüler karakterlerinden Sheldon Cooper’ın çocukluk yıllarını konu edecek Young Sheldon için hazırlıklar başladı.

The Big Bang Theory‘de Sheldon Cooper’ı canlandıran Jim Parsons’ın anlatıcı olarak yer alacağı dizi, söz konusu karakterin 9 yaşında olduğu dönemde geçecek. Sheldon’ın çocukluğunu canlandıracak olan isim de HBO dizisi Big Little Lies‘ta da izlediğimiz Iain Armitage olacak. Söz konusu dizide, diğer The Big Bang Theory karakterlerinin çocuk hallerini de görmemiz olası.

Young Sheldon‘ın bu senenin sonlarında ya da 2018 başlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin ilk bölümünü yönetecek olan isimse Iron Man, The Cowboys & Aliens ve The Jungle Book gibi filmlerle tanınan Jon Favreau. Jim Parsons ayrıca, Young Sheldon‘ın yapımcı kadrosunda da yer alacak.