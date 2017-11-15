Yoldaki Björk albümü “Utopia”dan ikinci şarkı geldi

İzlandalı müzisyen Björk, bu ay yayınlanacak ve tam 70 dakika uzunluğunda olacak yeni albümü Utopia‘dan bir şarkıyı daha dinlemeye açtı.

İki yıl önce Vulnicura isimli albümünü yayınlayan Björk, yeni albümünde de son dönemlerde sıkça iş birliği yaptığı Arca’yla birlikte çalışıyor.İzlandalı müzisyen, Arca’yla birlikte albüm için geçirdiği hazırlık sürecinde genç prodüktörün kendini farklı yönlere gitmek konusunda cesaretlendirdiğini ve aslında birkaç yıl önce atmak istediği adımları yeni albümüyle birlikte atıyor olduğunu dile getiriyor.

Londra merkezli plak şirketi One Little Indian etiketiyle yayınlanacak yeni Björk albümü Utopia, bugüne dek yayınlanmış en uzun soluklu Björk kaydı olacak. Merakla beklenen albümünden “The Gate” isimli parçayı klibiyle birlikte paylaşan Björk, bu kez de albümün ikinci şarkısı olan “Blissing Me” ile karşımızda.