Louis CK, Albert Brooks ve Greg Daniels üçlüsünün animasyon serisi kesinleşti

Geçtiğimiz sene bu zamanlar bir animasyon dizisi için çalışmalar yaptıkları haberlerini aldığımız Albert Brooks ve Louis CK, The Simpsons yaratıcı ekibinden Greg Daniels’ı da yanlarına aldığı animasyon dizisi ile çok yakında karşımızda olacak.

Louis CK ve Albert Brooks’un FX’te yayınlanması planlanan ve bir süredir üzerinde çalıştığı animasyon serisini geçen ocak ayında sizlerle paylaşmıştık. Tam bir yıl sonra haberlerini yeniden aldığımız ikili, bu kez The Simpsons yaratıcı ekibinden Greg Daniels ile güçlerini birleştirip büyük ihtimalle ismi The Cops olacak bir animasyon serisini hazırlıyor. Louis CK ve Albert Brooks’un iki ana karakter olan polisi seslendireceği The Cops, Louis CK’in FX’le olan karşılıklı anlaşmasından dolayı FX ekranlarında yayınlanacak.